Le ring de Gand bloqué par Extinction Rebellion

Les protestataires se sont réunis vers midi et se sont dirigés vers le R40, le ring de Gand, pour une quatrième action de blocage de cet axe de circulation.

Extinction Rebellion réclame la fin de toute subvention aux énergies fossiles."Chaque année, au moins 13 milliards d'euros provenant de nos impôts vont aux entreprises les plus polluantes et les plus rentables", dénonce Annelies, une manifestante. "Faites quelque chose", lance-t-elle au monde politique. "Supprimez ces subventions et allouez cet argent à l'accueil de la petite enfance, aux transports publics, au logement..."

Environ 150 personnes étaient présentes à la manifestation, selon la police de Gand.

Extinction Rebellion est familier de ce genre d'actions, alors qu'aux Pays-Bas, le groupe mène quotidiennement des blocages de l'A12 à La Haye.