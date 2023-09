Les Belges à l'étranger - Marouane Fellaini et Shandong Taishan accrochés à Dalian

Titulaire à la pointe de l'attaque de Shandong, Fellaini n'est pas parvenu à aider son équipe à décrocher une 14e victoire cette saison. Malgré ce partage, Shandong conserve sa 2e place avec 48 points, huit de moins que Shanghai Port qui occupe la tête avec un match de moins.

L'ancien Diable Rouge, 35 ans, quittera Shandong au terme de la saison le 4 novembre prochain. Présent en Chine depuis 2019, Fellaini a été champion de Chine en 2021 avec Shandong et a remporté la Coupe de Chine en 2020 et 2023. L'ancien joueur du Standard, d'Everton et Manchester United n'a pas encore communiqué sur son futur.