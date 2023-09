Signature d'un accord de coopération au Congo, entre Waremme et une commune de Kinshasa

Une délégation composée de deux représentants de Waremme et un expert de Koekelberg se trouve à Kinshasa depuis le 18 septembre pour conclure un accord de coopération administrative avec la commune de Mont-Ngafula, une entité kinoise du district de Lukunga, au sud de la capitale congolaise.

Le dossier a été introduit dans le cadre du programme de coopération internationale communale (CIC), un instrument de la coopération belge au développement, conçu et mis en œuvre par l'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) et l'Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles-Capitale (Brulocalis).

"Il s'agit d'un projet qui s'étale sur cinq ans, financé par l'UVCW à raison de 116.000 euros. L'objectif est d'aider la commune congolaise de Mont-Ngafula à développer la gestion de son service de l'État-civil. La commune bruxelloise de Koekelberg est associée car elle entretient déjà des relations de coopération avec Mont-Ngafula", a expliqué le bourgmestre waremmien Jacques Chabot, samedi à l'agence Belga.

L'accord conclu vendredi concerne la construction et la modernisation des infrastructures dans la municipalité de Mont-Ngafula. La construction de bureaux pour l'État-civil et la formation du personnel administratif figurent notamment parmi les objectifs.

"La mission de cette première année consistait en une identification des besoins réels de la commune de Mont-Ngafula. L'an prochain, des membres du personnel de la municipalité congolaise viendront à Waremme pour suivre une formation au sein de l'école provinciale liégeoise d'administration", précise le bourgmestre Jacques Chabot, initiateur de ce projet de coopération belgo-congolais.