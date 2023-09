Tour du Luxembourg - Victor Campenaerts dédie sa victoire à son oncle décédé cette semaine

"Ça faisait longtemps que je ne m'étais plus concentré de cette façon sur l'exercice du contre-la-montre" , a expliqué Campenaerts. "Je voulais bien prester samedi après ma journée difficile de vendredi qui m'a repoussé loin dans le classement général. Je dois avouer que ce Tour de Luxembourg n'a pas été facile pour moi. J'ai en fait perdu mon oncle juste avant le départ. Ce fut un décès inattendu et ce fut très dur pour moi et pour mon père, qui a perdu son frère. J'ai donc pris le départ de Tour du Luxembourg très affecté et il n'y avait pas de meilleure façon pour moi de rendre hommage à mon oncle que de gagner une étape. J'en suis donc très content."

Campenaerts a devancé Brandon McNulty d'une petite seconde et Diego Ulissi de 20 secondes. "Ce fut certes très juste face à McNulty pour la victoire. Mais j'avais senti dès la reconnaissance que je ne serais pas loin du succès, même face à des concurrents très forts qui visent le classement général. Même si je ne dispute plus beaucoup de chronos pendant la saison, je me suis dit que j'avais gardé beaucoup d'expérience dans l'exercice et j'ai décidé de me concentrer à fond. Ça a payé et j'en suis très satisfait."