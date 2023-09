Une Fashion week aux allures de polar démarre à Paris

Le défilé Balmain est maintenu mercredi soir en dépit du vol inédit de 50 pièces destinées au show: la camionnette qui les transportait de l'aéroport de Roissy en direction du siège de la maison parisienne le 16 septembre a été arrêtée par des individus armés qui ont pris la fuite avec le véhicule.

"Mon équipe et moi-même avons travaillé très dur. Nous allons travailler encore plus, jour et nuit, tout comme nos fournisseurs, mais c'est tellement irrespectueux. Je voulais partager cela avec vous pour vous rappeler de ne jamais rien prendre pour acquis", a écrit Olivier Rousteing à ses 10 millions d'abonnés sur Instagram.

"Je sais que ta créativité sera capable de surmonter ça", a réagi Donatella Versace. "Je suis tellement désolé Oli", a commenté le styliste Ludovic de Saint Sernin. "Force", a encouragé le créateur Jacquemus.

Une enquête a été ouverte, mais on ignore tout du sort des pièces volées.

Une affaire "exceptionnelle" compte tenu du nombre de pièces dérobées, a déclaré à l'AFP Serge Carreira, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste du mode et du luxe tout en estimant qu'il était réaliste de refaire la collection d'ici au défilé.

Les modèles volés sont des prototypes et les patrons existants permettraient de refaire les vêtements. "La maison Balmain a des ateliers, ils ont des sous-traitants, un réseau d'artisans. En mobilisant le maximum de forces, il est possible de réaliser cela", a-t-il souligné.

