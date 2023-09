30e gala de boxe de Gand - Énorme déception pour Lee Ingelrest, en colère contre les juges

Le championnat des mi-lourds (entre 76,203 et 79,378 kg) de la Ligue flamande de boxe (VBL), qui était la tête d'affiche de la réunion, devait opposer le héros local Lee Ingelrest, 24 ans, vainqueur de ses huit premiers combats, et Thibault George (27 ans, 1 victoire, 2 défaites et un nul). Mais ce dernier, malade, a été remplacé par Oleksandr Frolov (19 ans, 3 victoires, dont 2 par k.o), un Ukrainien exilé à Milan, qui s'est avéré un adversaire plus coriace.

Ingelrest, malgré une salle entièrement acquise à sa cause, n'a pas été en mesure de s'imposer, le combat en huit rounds se terminant sur un nul, que le boxeur gantois a toutefois vivement contesté, allant jusqu'à mettre en doute la compétence des juges. Il est vrai que l'enjeu était de taille, puisque le titre VBL lui aurait valu de combattre prochainement pour la ceinture nationale. "J'avais remporté au moins six rounds, et je me sens lésé", a-t-il déclaré. "Il me semble avoir presque constamment dominé ce combat."

Le super-moyen (entre 72,574 et 76,203 kg) de Saint-Nicolas Geoffrey Van Steenberghen (28 ans) a battu aux points le Bruxellois Idriss Tioguim Nguimeto (31 ans), dont c'est la deuxième défaite, pour trois victoires. Le palmarès du Waeslandien comprend désormais quatre victoires, deux défaites et un nul.

Le super welter (entre 66,678 et 69,853 kg ) alostois d'origine dominicaine Cristofer Torres (23 ans) a lui mis k.o après 1:45. au deuxième round Remiguisz Syska, 25 ans, dont les quatre premiers combats avaient été victorieux. Le Polonais de Weissenburg, en Allemagne, qui avait déjà été au tapis dans le round initial, a été emmené à l'hôpital. C'est la cinquième victoire de Torres en six combats.