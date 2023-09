Challenger Pro League - Les Francs Borains n'ont pas résisté à Lommel

Lommel avait à coeur d'oublier sa première défaite subie à Dender et s'est montré hargneux dès le coup d'envoi à l'image de Dermane rapidement averti (3e). Par contre, le Togolais a été plus bénéfique pour les Limbourgeois en ouvrant la marque d'un tir de l'extérieur du rectangle sur une passe en retrait de Vancsa (10e, 1-0). Pour les Borains, ce contrecoup avait été précédé par la blessure de leur attaquant Fode Guirassy. Par la suite, Lommel a tenu son adversaire sous contrôle et a failli doubler l'écart par Yeboah Amankwahit dont le coup de tête a rebondi sur le poteau (41e).

Le scénario de la seconde période a ressemblé à celui de la première avec des visités, qui poussaient, et des visiteurs, qui défendaient beaucoup. A l'heure de jeu, les Francs Borains se sont quand même portés plus souvent dans le camp adverse mais Vancsa leur a enlevé tout espoir d'une frappe croisée à bout portant (73e, 2-0). Sur une passe latérale de Lucas Schoofs, Aguilar a encore alourdi le score (85e, 3-0).