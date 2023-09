Championnats d'Europe de cyclisme - Fleur Moors première Belge championne d'Europe juniores: "Tout s'est déroulé comme prévu"

Moors, 17 ans, s'est imposée devant l'Italienne Federica Venturelli et la Française Léane Tabu au sommet du col du VAM. "Je sentais que j'avais de bonnes jambes et je n'ai même pas eu de montée d'acide lactique. C'était important de rouler devant dans les montées du col du VAM et cela nous a réussi. Tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu en roulant le plus vite possible dans la dernière montée. Nous avions vu hier (samedi, ndlr.) que cela arrivait souvent. De plus, c'est le genre d'arrivée que j'apprécie."

La saison prochaine, la Limbourgeoise intègrera la catégorie U23 et combinera toujours la course sur route avec le cyclocross. "Cela a toujours été mon choix de combiner la route et le cyclocross le plus longtemps possible. Je pense que je pourrai faire cela au sein de l'équipe Baloise Trek Lions. Ils me soutiennent énormément. Avec qui je roulerai sur la route? Ce sera pour l'année prochaine."

D'abord attirée par le handball, Moors a progressé à vitesse grand V pour décrocher son titre de championne d'Europe. "C'est ma troisième saison. Tout est allé très vite et j'ai progressé rapidement. J'ai commencé par du cyclotourisme et cela s'est bien passé. Maintenant, je suis championne d'Europe, cela signifie énormément pour moi", a-t-elle conclu.