Coup d'envoi ce dimanche de "La Marche Rose" à Stembert avec Pierre-Yves Jeholet

Cette marche de cinq kilomètres, qui s'est greffée sur l'organisation de l'ADEPS et l'Amicale des professeurs de l'École secondaire spécialisée Mosaïque de Verviers, dans le cadre des Points Verts, donnait en fait le coup d'envoi du mois de sensibilisation dédié au cancer du sein.

"Toutes les marches du mois d'octobre vont prendre les couleurs roses. C'est une façon de motiver nos marcheurs", ajoute Sylvie Buffin, représentante communication de l'ADEPS.

Cette initiative en est à sa huitième édition: "Une femme sur neuf sera confrontée à cette maladie au cours de sa vie", rappelle de son côté Bettina Geysen, pour l'association Pink Ribbon, "en adoptant un mode de vie sain et actif, un cancer sur trois pourrait être évité. Et plus tôt le cancer est dépisté, moins il est invasif".

Pour cette édition d'octobre, plus de 10.000 participants sont attendus, avec cette petite nouveauté: les villes et communes belges seront en compétition pour le plus grand nombre de pas par habitant.

Chacun peut s'inscrire sur la plateforme en ligne www.lamarcherose.be et enregistrer tous ses pas au moyen de son podomètre ou d'une application pour smartphone.

En Belgique, 100.000 femmes luttent actuellement contre un cancer du sein.