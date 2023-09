Coup d'État au Niger - Le Mali ne restera "pas les bras croisés" en cas d'intervention militaire au Niger

"Le Mali reste fortement opposé à toute intervention militaire de la Cedeao", a déclaré Abdoulaye Diop, représentant la junte malienne à l'Assemblée générale de l'ONU.

"Toute intervention militaire au Niger, j'allais dire toute agression, toute invasion de ce pays, constitue une menace directe à la paix et à la sécurité du Mali, mais aussi à la paix et à la sécurité de la région, et aura nécessairement des conséquences sérieuses. Nous ne resterons pas les bras croisés", a-t-il déclaré.

Le Mali a signé il y a une semaine avec le Niger et le Burkina Faso une alliance défensive qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois pays dirigés par des militaires.

S'en prenant une nouvelle fois à la France et à la "domination néo-coloniale", Abdoulaye Diop a d'autre part adressé une "mention spéciale" à la Russie "pour sa solidarité agissante et un engagement fiable tant sur le plan bilatéral que multilatéral".

La junte a fait de la souveraineté son mantra, rompu l'alliance avec la France et ses partenaires dans la lutte contre le djihadisme, pour se tourner militairement et politiquement vers la Russie.