Des tracts antisémites distribués sur le campus de l'UCLouvain, dénonce l'UEJB

"Face à une hausse constante de l'antisémitisme et du racisme en Belgique, l'UEJB enjoint aux autorités administratives et académiques de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir la sécurité des minorités sur les campus universitaires belges", plaide l'union étudiante dans un communiqué signé également par les organisations étudiantes AGL (UCLouvain), BEA (ULB), CAU (Saint-Louis), ORE (UMons), la Fédération des étudiants francophones (Fef), le CEDI de l'Institut des arts de diffusion (IAD) et la Fédération de la Jeunesse Musulmane (FJM).

La réunion de toutes ces organisations est "une réaction forte de tous les étudiants et de tous les campus (...) contre la haine", juge Gad Deshayes.

Selon le député fédéral Ecolo Simon Moutquin, la bourgmestre d'Ottiginies-Louvain-la-Neuve Julie Chantry va demander une enquête à la police, écrit-il sur le réseau social X (ex-Twitter). Il indique également qu'il déposera une question à la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden.