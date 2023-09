Euro de cyclisme - Arnaud De Lie: "Jaurais préféré un titre pour Wout et une 10e place pour moi"

"A cinq kilomètres de l'arrivée, j'ai dit à Wout: 'C'est pour toi'. Il était encore très fort", explique Arnaud De Lie. "Il a aussi beaucoup donné aux autres, c'est un grand champion. Moi je n'ai que 21 ans. Je lui ai dit que j'allais donner le maximum pour lui. Il avait une belle chance de devenir champion d'Europe. J'avais peut-être les jambes pour gagner mais c'est facile à dire après la course"

Au bout du compte, Wout van Aert doit se contener de la 2e place et Arnaud De Lie de la 4e. "C'est dommage", dit Arnaud De Lie. "Jaurais préféré un titre pour Wout et une 10e place pour moi. Mais nous avons fait une belle course. Wout aurait peut-être dû réagir à l'accélération de Laporte, qui était super fort".

Quatrième de son premier championnat international, le coureur wallon s'estime capable de monter sur la plus haute marche du podium à l'avenir. "Quand je vois la course que je fais, je me dis qu'un titre européen ou mondial est possible pour moi. C'était une course de costauds et j'en faisais partie".