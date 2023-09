Euro de cyclisme - Nouvelle médaille d'argent pour Wout van Aert

"Christophe est parti de trop loin et s'est avéré être trop fort", déclare Wout van Aert. "J'ai pu le rattraper mais pas le dépasser. Pendant tout le dernier kilomètre, je me suis dit que j'allais le battre. Il a roulé tout le dernier kilomètre en tête, je m'attendais à ce qu'il n'aille pas au bout, mais cela n'a pas du tout été le cas".

Sur l'ensemble de sa carrière, c'est la 8e fois que Wout van Aert monte sur la 2e marche du podium dans un championnat international.

"C'est un double sentiment. Bien sûr que j'y pense", avance l'Anversois. "Je prends le départ de chaque course pour gagner, et c'est comme ça que j'ai roulé aujourd'hui. J'ai osé prendre des décisions. Je pense donc que cela ne joue pas dans la course, mais le fait que je sois toujours 2e est un constat que je ne peux pas nier. Mais je continue à penser que c'est toujours beau d'être là. Cette année en particulier a été une année de "presque", mais je suis persuadé qu'il en ira autrement à l'avenir".

Les Belges, qui ont fait la course parfaite, ont-ils commis une erreur en laissant trop de latitude à Laporte ? "Quand on voit après coup à quel point Christophe est fort, on se dit qu'on a peut-être attendu trop longtemps. En fait, l'un des nôtres aurait dû être devant au lieu de Christophe. Je pense que c'est la seule erreur que nous ayons commise".