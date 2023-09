Grand Chelem de Bakou - Sami Chouchi, 7e : "Cela a été difficile au niveau physique. En repêchages, j'étais cuit"

"Cela a été difficile au niveau physique, car je me suis fait mal à l'échauffement", a-t-il confié à Belga au terme de sa journée. "Je ne souhaite pas rentrer dans les détails. Il n'empêche, cela s'est très bien passé jusqu'en quarts de finale, où j'ai commis une erreur. Et puis, en repêchages, j'étais cuit. Il y avait eu de gros golden scores dans mes premier et troisième combats. Et j'avais encore plus mal. J'ai donné tout ce que j'avais dans les bottes (sic), mais cela n'a pas suffi."

Sami Chouchi termine du coup à la septième place du tournoi, remporté par le Russe Mikhail Igolnikov (IJF 36). Un nouveau résultat encourageant après sa médaille de bronze décrochée au Grand Prix de Zagreb le mois dernier.

"Pour la suite, le plus important sera de rester en bonne santé", a-t-il poursuivi. "Je vais soigner cette blessure au thorax et préparer les championnats d'Europe. Il y a beaucoup de positif à retirer. J'ai pris de gros points en vue des Jeux Olympiques. C'est bon pour le classement (il devient 42e; Ndlr), bon pour le moral. Je pars en stage en Slovaquie d'ici une semaine. Il y en aura ensuite un deuxième en Croatie. Puis, ce seront les championnats d'Europe."