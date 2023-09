Jupiler Pro League - La Gantoise bat Eupen à dix contre onze et prend seule la tête du classement

Eupen se créait les plus belles occasions de la première mi-temps par Finnbogason et Davidson, dont le tir était repoussé par la transversale et le poteau (23e). Les Pandas ouvraient d'ailleurs le score à la 28e minute. Pantovic, esseulé aux seize mètres, plaçait le cuir hors de portée de Nardi, inscrivant son premier but de la saison.

Les Gantois terminaient la première mi-temps à dix après que Orban a reçu une carte rouge pour un coup au visage de Paeshuyse à la 45e minute. Réduits à dix contre onze, les Buffalos étaient relancés par un penalty, sifflé en début de seconde période suite à une poussée de Charles-Cook sur Brown. Slonina détournait le penalty de Cuypers mais Kums suivait et propulsait le ballon dans le plafond du but d'Eupen (50e).

Cette égalisation eut le don de transformer des Buffalos qui manquèrent de peu le 2-1 quelques minutes plus tard, lorsque Fofana envoyait le ballon sur la barre (54e). Ce n'était que partie remise. Peu avant l'heure de jeu, Tissoudali était à la réception d'un coup de coin de Kums et marquait de la tête pour porter La Gantoise aux commandes.

Le score n'évolua plus. La Gantoise fait donc la bonne affaire en prenant seule la tête de la D1A avec 17 points, deux de plus qu'Anderlecht, qui compte un match de plus. Eupen pointe pour sa part au 11e rang avec 10 unités.