Jupiler Pro League - Mené 0-3 au repos, Genk arrache un point dans le derby limbourgeois contre Saint-Trond

Ce derby limbourgeois a débuté sur un bon rythme mais aussi avec beaucoup d'intensité avec trois cartes jaunes distribuées par Lothar D'hondt sur les 20 premières minutes. Il a fallu attendre la 22e minute pour voir la première occasion du match avec une incursion de Bilal El Khannouss bloquée par Matte Smets.

Après cette première opportunité, le show Aboubakary Koita a pu débuter. L'ailier des Canaris a d'abord ouvert le score d'une frappe glisséd sous Maarten Vandevoordt (32e, 0-1) avant de doubler la mise d'une frappe flashée à 109km/h après un coup franc repoussé par le mur genkois (36e, 0-2). 60 secondes plus tard, il s'est offert un triplé en cinq minutes en étant à la conclusion d'un contre rondement mené (37e, 0-3).

Alors que Saint-Trond a eu les occasions pour faire 0-4 en début de seconde période, Genk a retrouvé des couleurs grâce à El Khannouss qui a réduit le score d'une frappe enroulée (58e, 1-3). Revigorés par ce but, les joueurs du Racing sont partis à l'assaut du but trudonnaire et Tolu Arokodare, monté au jeu au repos, a inscrit le 2-3 après un bel enchaînement. D'abord annulé pour un hors-jeu, le but a été validé après une intervention du VAR (74e, 2-3).

Impérial jusque-là, Suzuki a été coupable d'une grosse erreur. Sur une frappe anodine de Paintsil, le gardien japonais a relâché le ballon dans ses propres filets (86e, 3-3) pour permettre au Racing d'arracher un point.

Au classement, Genk (6e) et Saint-Trond (7e) comptent tous les deux 12 points.