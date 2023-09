Les Belges à l'étranger - Malgré 3 buts de Benteke, DC United battu par NY Red Bulls, Vanzeir sur la touche

Dante Vanzeir (NY Red Bulls) souffre d'une blessure au dos et ne jouera plus en phase régulière.

Christian Benteke a inscrit ses buts en première mi-temps à la 21e (1-1), à la 36e (2-1) et dans les arrêts de jeu (45e+2) pour faire 3-2. En seconde période, NY Red Bulls a pris le dessus sans Dante Vanzeir touché au dos la veille. L'ancien Unioniste avait dû sortir dès la 18e minute. Son club a annoncé qu'il était touché dans le bas du dos à la colonne lombaire et il ne jouera plus en phase régulière cette saison.

Dante Vanzeir, 25 ans, a joué 24 rencontres pour sa franchise inscrivant 5 buts.

Charlotte et Brecht Dejaegere, remplacé à la 83e, ont été battus 3 à 0 par le FC Cincinnati.

Logan Ndenbe a joué lui les 90 minutes avec Kansas City vainqueur deux buts à 1 de Houston Dynamo après avoir évolué à dix depuis la 39e minute.

Au classement de la Conference Est, DC United (36 points, 31 matches) est 9e. NY Red Bulls (34 pts, 30 matches) 10e et Charlotte (33 pts, 29 matches) 13e.

A l'Ouest, Kansas City (38 pts, 31 matches) est 10e. Les neuf premiers de chacune des deux Conférences se qualifient pour les play-offs.