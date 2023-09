Les Belges à l'étranger - Malgré un but de Lukaku, la Roma est contrainte au partage à Torino

Le match est resté longtemps bloqué, jusqu'à ce que Romelu Lukaku ne surgisse au milieu de seconde période. À la 68e minute, il s'est débarrassé de son garde du corps et a glissé le cuir dans le but (0-1). Mais ce but n'a pas suffi pour permettre à l'équipe de José Mourinho de remporter les trois points. Duvan Zapata a égalisé à la 85e minute. .

Au classement de la première division italienne, la Roma reste provisoirement à une décevante 13e place avec cinq unités. Torino est 9e (8 pts).