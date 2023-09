Marathon: l'Ethiopienne Tigst Assefa pulvérise de plus de deux minutes le record du monde à Berlin

A 26 ans, Assefa devient ainsi la première athlète sous les 2h12, et signe à Berlin sa deuxième victoire consécutive, après son succès l'an passé en 2h15:37. Elle avait à l'époque réalisé le record du parcours berlinois, propice aux records du monde.

Kosgei avait établi son record du monde il y a un peu moins de trois ans à Chicago.

Passée sur marathon pour la première fois de sa carrière en 2022, Assefa a terminé pour l'instant trois courses sur 42,195 km: sa première tentative à Riyad en mars 2022 s'était terminée en 2h34:01, puis elle avait surpris à Berlin en septembre.

Spécialiste de 800 mètres au début de sa carrière (5e de sa série aux Jeux olympiques de Rio en 2016, record personnel à 1:59.24 à Lausanne début juillet 2014), elle est passée sur les courses sur route dès 2018, d'abord sur 10 km, puis sur semi-marathon puis marathon.

"La course de l'an passé avait été un succès inattendu pour moi. Je pense que je peux courir encore plus vite dimanche. Une amélioration serait un succès pour moi", avait expliqué Assefa vendredi à deux jours de la course berlinoise.

"Beaucoup de choses peuvent arriver dans une course. Je veux me concentrer pour améliorer mon record mais je ne pense pas au record du monde", avait-elle ajouté.

Dimanche, elle a parcouru les derniers kilomètres de son marathon quasiment à la même allure qu'Eliud Kipchoge, détenteur du record du monde masculin (2h01:09) et vainqueur dimanche pour la cinquième fois sous la Porte de Brandebourg.