Nationale 1 - Houthalen toujours invaincu, premier succès pour Crainhem

Sasja a peiné à domicile avant de s'imposer face à la lanterne rouge Atomix Haacht 35-31 dans une rencontre jouée sur un rythme intensif du début à la fin. Les adversaires prenant alternativement la direction des opérations durant la partie. Nouveau revers pour Lebbeke à domicile face à Tournai 25-29 alors que Eynatten l'a emporté contre Gand 31-28

Au classement, Houthalen compte 8 points et Sasja 7. Suivent avec 6 points Eynatten, Courtrai et Tournai. Au 6e rang, on retrouve Crainhem avec 2 points tout comme Hubo et Gand. Lebbeke est 9e avec 1 point, tandis qu'Atomix Haacht n'en compte toujours aucun.