Paris-Chauny - Quatorzième victoire pour Philipsen cette saison: "Gagner le plus de courses possibles"

"Ce n'était pas une course facile avec encore beaucoup de petites montées dans le final. Mais j'ai survécu à tout et j'avais encore quelques équipiers avec moi. Dans le dernier kilomètre, Ramon Sinkeldam et Lionel Taminiaux m'ont parfaitement emmené dans le dernier virage pour que je puisse gagner au sprint", a déclaré Philipsen après l'arrivée.

Avec 14 victoires cette saison, Philipsen se rapproche de Tadej Pogacar (16) et Jonas Vingegaard. "Mon objectif est de gagner le plus de courses possibles. Je commence à ressentir un peu de fatigue mais tant que la condition est suffisante, je continue. La Famenne Ardenne Classic et le Tour du Münster seront mes dernières courses d'un jour avant le Tour de Turquie. Nous verrons où nous en serons. Ce serait beau de terminer la saison avec le plus de victoires mais ce n'est pas une obsession. Je peux en tout cas déjà parler d'une magnifique saison."