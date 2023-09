Affaire Rubiales - Alexia Putellas va témoigner devant la justice

Alexia Putellas, Irene Paredes, défenseuse du FC Barcelone et capitaine de la "Roja" comme Putellas, et Misa Rodríguez, gardienne de but, seront entendues lundi prochain par le magistrat chargé de l'instruction, a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

La Ballon d'or 2021 et 2022 avait pris parti très tôt en faveur de Jenni Hermoso, jugeant "inacceptable" le discours prononcé par Luis Rubiales le 25 août quand il avait annoncé ne pas avoir l'intention de démissionner.

Le juge a déjà entendu lundi à huis clos le frère et une amie de Jenni Hermoso qui ont, selon la source judiciaire, confirmé les déclarations de la N.10 sur l'absence de consentement de sa part lors de ce baiser et sur les pressions exercées à son encontre par Rubiales et son entourage pour qu'elle approuve les faits.

Luis Rubiales a été inculpé dans cette affaire d'"agression sexuelle" mais aussi de "coercition" en raison de ces pressions.

Plusieurs experts ont également été entendus lundi et plusieurs membres de la Fédération espagnole (RFEF) doivent l'être jeudi.

On ignore encore si Jennifer Hermoso sera convoquée par le magistrat et quand.

Luis Rubiales, qui a toujours affirmé que ce baiser était consenti, a lui été entendu le 15 septembre et se voit interdit depuis par le juge de s'approcher à moins de 200 m de la joueuse.

Vendredi, lors du match de la "Roja" féminine face à la Suède, les deux équipes ont déployé une banderole avant leur match proclamant "Se Acabo", "c'est terminé, notre combat est un combat mondial", en référence aux comportements machistes.