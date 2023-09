Aldi supprime sa marque de chips Pirato et réduit le nombre de ses marques de distributeur

Aldi souhaite rationaliser son assortiment en travaillant avec moins de marques privées et réduire ses coûts, en disposant du moins d'emballages différents possible.

Et c'est la célèbre marque de chips "Pirato", qui en fera les frais. Celle-ci sera rebaptisée "Sun Snacks" à partir de l'année prochaine.

La marque de café "Markus et Morano" disparaîtra également et sera intégrée à la marque Barissimo. Enfin, "Excellence" deviendra "Gourmet Finest Cuisine" et "My Veggie Day" se muera en "MyVay".