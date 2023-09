Anvers ouvre un registre de condoléances pour le compositeur François Glorieux

Né à Courtrai, François Glorieux a emménagé à Anvers alors qu'il avait une trentaine d'années et a composé plusieurs œuvres en l'honneur de la ville, comme "Sunrise On The River Scheldt", "'t Eilandje" ou "Antwerp Hymn".

Musicien polyvalent, il était à l'aise tant avec la musique classique que le jazz ou encore la musique pop. François Glorieux a travaillé tant avec des chefs d'orchestre que des chorégraphes réputés comme Béjart, Panov et Corelli. Il a par ailleurs dirigé le Stan Kenton Band aux États-Unis, les Locke Brass Consort et le BBC Radio Orchestra au Royaume-Uni, ainsi que l'orchestre philharmonique de Bruxelles. Le Belge, connu pour être l'un des plus grands compositeurs du pays, comptait parmi ses fans la légende de la pop Michael Jackson.

Le registre de condoléances est accessible jusqu'au dimanche 1er octobre à 18h00, durant les heures d'ouverture de l'hôtel de ville.