Après les États-Unis, le Japon approuve aussi un médicament contre la maladie d'Alzheimer

Le médicament, le lécanemab et commercialisé sous le nom de Leqembi, a été développé par les sociétés pharmaceutiques japonaise Eisai et américaine Biogen.

Le Leqembi cible les dépôts d'une protéine appelée bêta-amyloïde. Si la cause de la maladie d'Alzheimer reste mal comprise, les malades présentent des plaques amyloïdes dans leur cerveau, qui se forment autour de leurs neurones et les détruisent à terme. C'est ce qui cause les pertes de mémoire caractéristiques de la maladie.

La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus courante. Six millions de personnes souffrent de la maladie au Japon pour plus de 55 millions de personnes dans le monde.