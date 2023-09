Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé sous les 3.600 points, Aperam en tête

Aedifica (53,65) et Cofinimmo (65,95) étaient en baisse de 2,28 et 1,79%, KBC (59,78) et Ageas (38,96) cédant 1,16 et 0,79% tandis que AB InBev (52,22) perdait 1,71%.

D'Ieteren (157,80) et Sofina (194,70) terminaient 1,37 et 1,42% plus bas que vendredi, Barco (18,76) et Melexis (80,40) reculant de 1,26 et 1,29%, WDP (23,52) et Proximus (7,90) de 1,18 et 1,89%.

Bpost (5,14) se distinguait par ailleurs en rebondissant de 13,7% alors que Atenor (15,35) plongeait de 10,5%, Econocom (2,555) et Solvac (116,00) se dépréciant de 5,7 et 3,3%, EVS (26,40) et Ontex (6,94) de 2,4%, Viohalco (5,18) de 4,8%.

Mithra (2,08) chutait enfin de 4,8% à l'inverse de Biosenic (0,1025) qui bondissait de 10,2%, Celyad (0,758) gagnant plus de 3% comme Hyloris (12,10).

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0585 USD, contre 1,0630 dans la matinée et 1,0670 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 58.230 euros, en progrès de 135 euros.