Circuit Franco-Belge - Mathieu Van der Poel remplacé par Jasper Philipsen

Annoncé dans un premier temps au départ du Franco-Belge, puis de Paris-Tours le 8 octobre, Mathieu van der Poel avait laissé entendre ce weekend dans les colonnes du journal néerlandais Algemeen Dagblad qu'il avait décidé de mettre un terme à sa saison sur route. L'information n'avait pas encore été confirmée jusqu'à ce lundi.

Vainqueur de Paris-Chauny (1.1) dimanche, Jasper Philipsen a décroché en France sa 14e victoire de la saison. Le maillot vert du dernier Tour de France se rapproche ainsi de Tadej Pogacar (16) et Jonas Vingegaard. "Mon objectif est de gagner le plus de courses possibles. Je commence à ressentir un peu de fatigue mais tant que la condition est suffisante, je continue", déclarait-il dimanche à Chauny.

Philipsen aura l'occasion d'ajouter une 15e ligne à son palmarès de la saison jeudi sur le Cricuit Franco-Belge, où sont aussi annoncés Kasper Asgreen, Yves Lampaert et Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step), Arnaud De Lie et Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Greg Van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R Citroën), Axel Zingle et Bryan Coquard (Cofidis), Nacer Bouhanni et Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic), Girmay Hailu Biniam (Intermarché Circus Wanty), Matteo Moschetti (Q-36 Pro Cycling), Anthony Turgis et Dries Van gestel (TotalEnergies), Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ainsi que Tobias Johanessen et Rasmus Tiller (Uno-X).