Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Grand concert gratuit ce vendredi soir sur la Grand-Place de Bruxelles

Ce 16e "Grand rendez-vous de la Fédération Wallonie-Bruxelles" sera aussi placé sous le signe des 50 ans du hip-hop, avec notamment une prestation de Benny B et Daddy K.

De 18h00 à 23h00, les accès à la Grand-Place seront contrôlés afin de ne pas dépasser la jauge de public autorisé. "Si la capacité maximale de la place devait être atteinte, celle-ci sera fermée pour des raisons de sécurité", précise la Ville.

Le concert, présenté par Joëlle Scoriels et Walid, sera retransmis dès 20h20 sur La Une télé, en radio sur Vivacité et sur la plate-forme Auvio. A l'affiche, outre Benny B et Daddy K, figurent également MC Solaar, Hatik, Pierre de Maere, Loïc Nottet, Rori, Black M, YG Pablo, Coely, Colt et Fùgù Mango.

Programme complet: https://lafete.cfwb.be/