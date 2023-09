Jupiler Pro League - Edward Still limogé après le 2/24 de Courtrai

Battu 1-0 par Charleroi samedi, Courtrai pointe au 16e et dernier rang de la D1A avec 2 points sur 24, et des partages obtenus contre le Standard (1-1) et Anderlecht (2-2).

Edward Still, 32 ans, était arrivé au stade des Eperons d'or cet été, signant alors un contrat jusqu'en 2025. Courtrai était le 3e club où l'ancien adjoint d'Ivan Leko a officié en tant que T1. Il avait été nommé entraîneur de Charleroi en juillet 2021, prenant la succession de Karim Belhocine et avait été remercié par les Zèbres en octobre 2022. Un mois plus tard, il s'installait sur le banc d'Eupen. Il avait obtenu le maintien avec les Pandas, mais les deux parties avaient mis fin à leur collaboration deux jours après la fin du championnat.

Edward Still est le premier coach limogé depuis le début du championnat de D1A. Promu au sein de l'élite, le RWDM s'était séparé de Vincent Euvrard cinq jours avant le coup d'envoi du championnat et l'avait remplacé par le Brésilien Claudio Caçapa.

Dans l'attente d'un nouvel entraîneur, c'est l'entraîneur adjoint Joseph Akpala qui va prendre les Kerels en charge. L'assistant Mario Kohnen et l'analyste vidéo Thomas Lambert sont quant à eux également limogés.

Courtrai recevra le Cercle de Bruges vendredi en ouverture de la 9e journée de championnat.