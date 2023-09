La 33.000e cérémonie du Last Post se tient ce lundi

Le Last Post, une courte cérémonie quotidienne organisée en l'honneur des combattants britanniques et originaires du Commonwealth tombés sur le champ de bataille lors de la Première guerre mondiale, se tiendra pour la 33.000e fois ce lundi soir à Ypres. Pour l'occasion, tous les membres de l'association Last Post ont été conviés, ainsi qu'un joueur de cornemuse.