La Belge Adam-Leenaerdt veut partager sa "dérision ludique" à la Fashion Week à Paris

"Il ne s'agit pas d'ancrer les pièces dans une saison, il s'agit de créer de la surprise, de l'émotion, de traverser le temps et les générations": c'est ainsi que la nouvelle entrante du calendrier officiel présente son travail sur son site en soulignant son goût pour la "dérision ludique".

La Semaine de la mode parisienne met traditionnellement en lumière la jeune création au premier jour.

Âgée de 27 ans et diplômée de l'École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre à Bruxelles en 2020, Marie Adam-Leenaerdt a lancé sa première collection en février dernier après avoir créé sa propre marque en janvier. Avant cela, elle avait travaillé pour des maisons réputées en France telles que Givenchy ou Balenciaga.

Défilera également lundi la marque de Victor Weinsanto, ancien danseur classique formé par Jean-Paul Gaultier avant de lancer sa marque en 2020 dont les shows aux allures de cabaret reflètent son amour pour la performance.

La maison Pierre Cardin qui, sous l'impulsion de son neveu Rodrigo Basilicati-Cardin, est revenue en mars sur le calendrier officiel après plus de deux décennies d'absence, présentera un nouveau défilé lundi soir, en pleine dispute autour de la succession du couturier décédé en 2020.

Celle-ci fait l'objet d'une enquête notamment pour abus de faiblesse et escroquerie et de plaintes déposées par la famille du créateur et son petit-neveu, qui lui a succédé.

Au total, la Semaine parisienne accueillera 67 défilés et une quarantaine de présentations inscrits au calendrier officiel. Elle s'achèvera le 3 octobre.