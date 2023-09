La marque chinoise Zeekr en vente en Europe

Zeekr est une filiale de Geely, plus connu pour être le détenteur de la marque suédoise Volvo mais aussi de Polestar et Lynk & Co.

Deux modèles du nouveau venu chinois sont disponibles à la commande depuis plusieurs semaines. Sept autres modèles seront ajoutés d'ici 2025. Les premières livraisons sont prévues en novembre en Suède et aux Pays-Bas, et les ventes débuteront également en Allemagne.

Et d'ici 2025, le constructeur mise sur des ventes dans l'ensemble de l'Europe.