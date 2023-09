La transition au coeur du Festival Namur Demain du 13 au 15 octobre

En proposant également, le samedi, un marché du circuit-court et, le dimanche, un village des associations, l'objectif affiché du festival est d'être "un lieu de rencontre, d'apprentissage et de questionnement autour de la transition et de la résilience".

Cette année, pour sa deuxième édition, l'événement se concentre surtout sur "les défis, questionnements et intérêts de la nouvelle génération". En atteste la présence de la journaliste française Salomé Saqué ("Sois jeune et tais-toi") et de l'influenceur Vinz Kanté pour une conférence en duo le samedi soir, à la Bourse.

Il y en aura cependant pour tous les âges, dès le plus jeune avec des zones de jeux, des animations musicales et des spectacles dédiés, mais aussi pour les plus grands avec des ateliers notamment sur la lacto-fermentation ou l'appréhension de la ville à vélo mais aussi des conférences aux thèmes variés comme les habitats groupés ou encore l'écologie alimentaire.

La place d'Armes sera le centre névralgique du rendez-vous puisqu'elle accueillera les 40 producteurs du marché, puis la trentaine d'associations le lendemain, mais aussi le bar et le coin garderie tout au long du week-end. Les ateliers et conférences auront lieu à la Bourse et parfois au NID.