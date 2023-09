La zone de police Bruxelles-Nord constate une augmentation de la prise de gaz hilarant

"Nous ne pouvons pas dresser de procès-verbaux pour usage de gaz hilarant et nous ne disposons donc pas de chiffres sur l'augmentation de cet usage", a expliqué Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord. "Mais c'est quelque chose que nous constatons clairement sur le terrain, pas seulement nous, mais aussi les commerçants et les habitants". Selon celle-ci, il s'agit d'un problème qui se pose également dans de nombreuses autres communes en région bruxelloise et en Brabant.

Actuellement, la police sanctionne surtout les utilisateurs de cette drogue lorsqu'ils contreviennent aux règles de la propreté publique (jet de capsules de protoxyde d'azote sur le sol) ou lorsqu'ils conduisent sous l'influence de cette substance. Le produit n'est en effet pas illicite. Il est en vente libre, notamment utilisé en cuisine dans les siphons à chantilly.

Inhaler du protoxyde d'azote provoque une sensation de détente avec des effets comme le rire incontrôlé et l'impression de ne ressentir aucune douleur.