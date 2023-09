Le Belge n'a jamais autant consommé de médias, le smartphone détrône la TV

La télévision reste ainsi le média le plus présent dans les foyers belges avec un taux de pénétration de 96 %, devant le smartphone (90 % des foyers) et l'ordinateur portable (80 %). Concernant l'usage, le smartphone détrône de peu la télévision : 88 % des Belges interrogés disent utiliser cet appareil, et ce taux grimpe même à 98 % chez les 12-34 ans.

Ce sont les programmes télévisés en direct qui sont les plus suivis par les Belges, avec plus de 79 % des interrogés (- 0,8 % par rapport à 2022) qui ont regardé ces programmes durant les 30 derniers jours. Les programmes télévisés enregistrés (54,9 %) et les films et séries à la demande (44,8 %) suivent.

Un tiers des utilisateurs interrogés regardent quotidiennement les services de streaming, comme Netflix, Disney + ou Amazon Prime, dans cet ordre en termes de fréquentation. En Flandre, cependant, le service néerlandophone Streamz s'offre une place sur le podium devant Amazon.

Les médias audio sont également en progression, selon le Cim. La radio sur les ondes FM reste le média le plus écouté, mais en baisse (56,8 % contre 60% en 2022), au contraire des services de streaming, utilisés par plus d'un Belge sur trois, principalement les moins de 30 ans.

Enfin, l'utilisation d'Internet est en progression avec près de neuf Belges sur dix quotidiennement connectés, soit 5,2 % de plus qu'en 2022. Facebook, plus utilisé par les plus de 40 ans, reste le réseau social préféré des Belges, devant Instagram et TikTok, aux audiences plus jeunes.

Cette étude a été réalisée entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023 auprès de 6.325 personnes.