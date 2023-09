Météo - Le soleil largement présent en début de semaine, malgré quelques nuages

Le soleil illuminera l'est de la Belgique lundi après-midi, malgré quelques voiles d'altitude. L'ouest sera en revanche bien plus nuageux et quelques gouttes ne sont pas à exclure, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le thermomètre se situera entre 19°C en haute Ardenne et 22 ou 23°C dans le centre. Le vent soufflera d'abord modérément avant de faiblir.