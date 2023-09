Podiums pour Marc Goossens et Anthony Kumpen à Oschersleben en NASCAR Euro

Au volant de la Chevrolet Camaro N.56 du CAAL Racing, Goossens a pris la troisième place dans la course 1 et s'impose dans la sous-catégorie Pro. Il a été devancé par le Français Paul Jouffreau et l'Allemand Tobias Dauenhauer. Anthony Kumpen termine à la sixième position au volant de la Chevrolet Camaro N.24 de son écurie PK Carsport.

Lors de la course 2, Kumpen a pris la troisième place derrière Tobias Dauenhauer et Paul Jouffreau. Marc Goossens a quant à lui pris la septième position finale.

En catégorie EuroNascar Pro, Sven Van Laere a terminé les deux courses à chaque fois à la quatorzième place. Les victoires sont revenues à Paul Jouffreau et à l'Allemand Patrick Schober.

À l'issue de la manche d'Oschersleben, Anthony Kumpen figure au quatrième rang du championnat EuroNascar Pro avec 262 points. Marc Goossens est septième avec 236 points. Le leader de la compétition est l'Italien Giacomo Ercoli qui possède 285 points. Sven Van Laere est quant à lui seizième de la classe EuroNascar 2 avec 185 unités, le leader étant le Chypriote Vladimiros Tziortzis avec 292 points.

La finale des NASCAR Whelen Euro Series 2023 aura lieu les 14 et 15 octobre prochain sur le Circuit de Zolder dans le cadre de l'American Festival.