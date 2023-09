Précompte immobilier: pour les Engagés, il faut automatiser les réductions et les indexer

"On n'a pas de chiffres wallons mais on dispose de ceux de la Région bruxelloise où, avant l'automatisation, 38% des bénéficiaires potentiels n'avaient pas accès à l'aide", explique le député régional.

Selon ce dernier, le sujet avait déjà été débattu, sans avancée, au parlement régional. "En 2018, on nous avait dit que l'impôt était toujours perçu par le fédéral. Ce n'est plus le cas depuis 2021. Rien ne s'oppose dès lors plus à l'automatisation de ces réductions, qui peuvent d'ailleurs encore être demandées pour l'année 2023", ajoute François Desquesnes.

"C'est une question de justice fiscale et d'égalité entre ceux qui sont informés et ceux qui ne le sont pas", poursuit-il.

Quant à la deuxième proposition des Engagés, elle concerne l'indexation de ces réductions dès l'année prochaine. "Les revenus cadastraux et les précomptes immobiliers ont été indexés - d'environ 14% en 2 ans. Le code de l'impôt prévoit que les réductions accordées puissent l'être également mais le gouvernement wallon a choisi de ne pas le faire", empochant au passage 15 millions d'euros, indique encore François Desquesnes.

"En n'indexant pas les réductions, le gouvernement augmente de facto le précompte immobilier alors que dans sa déclaration de politique régionale, c'est une baisse qui avait été promise", conclut-il.