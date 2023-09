Red Flames - Serneels veut ramener quelque chose d'Écosse : "J'aimerais prendre les trois points"

Alors que Marie Detruyer (61e) et Jassina Blom (90e+3) renversaient les Néerlandaises (FIFA 7), l'Écosse dans le même temps s'inclinait 2-1 face à l'Angleterre (FIFA 4) championne d'Europe et vice-championne du monde.

Face à l'Écosse (FIFA 23), l'adversaire le plus accessible du groupe sur le papier, les Flames (FIFA 18) chercheront à poursuivre sur leur lancée, même si Serneels s'attend à un match très différent.

"Ce n'est pas un match similaire à celui de vendredi", a déclaré le T1 lors d'une interview accordée à la Fédération belge de football (KBVB) à Hampden Park. "Nous jouons en déplacement et l'Écosse est une équipe qui a d'autres atouts. Les Écossaises jouent au football avec beaucoup d'intensité et se donnent à fond pendant 95, voire 100 minutes si nécessaire".

Le fait que Serneels reste méfiant ne signifie en aucun cas que le sélectionneur national n'a pas d'ambition à Glasgow. "Nous voulions obtenir un résultat contre les Pays-Bas et maintenant de nouveau. Nous jouons contre une équipe forte et nous devrons égaler notre performance de vendredi. Mon équipe s'est très bien comportée. Nous avons vu vendredi que plus de 11 joueuses sont prêtes, donc je suis confiant dans ce domaine. Nous voulons faire quelque chose ici et j'aimerais vraiment prendre les trois points".