Royaume-Uni: Aldi annonce des ventes record en pleine crise du coût de la vie

Aldi "a attiré environ un million de clients supplémentaires" l'an dernier outre-Manche, indique l'entreprise dans un communiqué.

"La hausse du coût de la vie a changé les habitudes" avec une nouvelle génération d'acheteurs qui "tourne le dos aux supermarchés traditionnels" aux prix moins attractifs, poursuit Aldi.

La chaîne allemande a vu ses ventes augmenter de près de 2 milliards de livres dans le pays en 2022, pour atteindre 15,5 milliards de livres (17,8 milliards d'euros).

Aldi, considéré comme le supermarché le moins cher du Royaume-Uni par l'association de consommateurs Which!, est devenu il y a un an la quatrième chaîne du pays en parts de marché, selon le cabinet d'études Kantar, doublant Morrisons, mais toujours derrière Tesco, Sainsbury's et Asda.

L'enseigne, qui dispose de 1.000 magasins dans le pays, s'est fixé début septembre un nouvel objectif à long terme de 1.500 points de vente au Royaume-Uni.

L'inflation a légèrement reculé en août au Royaume-Uni, à 6,7% sur un an, au plus bas depuis février 2022, mais elle reste la plus élevée des pays du G7.

Dans un marché très compétitif, Lidl concurrent d'Aldi, avait quant à lui annoncé mi-septembre une perte avant impôts de 75,9 millions de livres au Royaume-Uni pour son exercice annuel achevé fin février, pointant notamment son effort pour "maintenir des prix bas", mais avait lui aussi vu ses recettes bondir de près de 19%.