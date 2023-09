Tensions sociales chez Ryanair - Les grèves chez Ryanair ont impacté plus de 62.000 passagers

"À l'issue des entrevues, qui se sont déroulées dans un climat serein, j'ai écrit au Premier ministre ainsi qu'à ses vices-Premiers afin de leur demander d'activer les leviers en leur possession en vue de mettre un terme au conflit", a poursuivi Adrien Dolimont.

Quelques jours plus tard, les partenaires sociaux ont finalement conclu, dans le cadre de la concertation organisée par le SPF Emploi, un accord-cadre visant la reprise des discussions et l'arrêt des actions durant deux mois. "Il était plus que temps de mettre cette procédure en œuvre et d'entrer dans une discussion sous l'égide d'un médiateur", a conclu le ministre.