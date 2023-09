Tour du Langkawi - Le Néo-Zélandais George Jackson remporte la 3e étape, Gijs Van Hoecke 4e

Jackson, 23 ans, s'est montré le plus rapide au sprint devant Zanoncello, l'Espagnol Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi) et Gijs Van Hoecke (Human Powered Health) qui termine à la 4e place. Le Néo-Zélandais décroche la 4e victoire de sa carrière, toutes décrochées cette saison après deux étapes et le classement général du Tour du Lac Taihu en Chine.

Au classement général, Zanoncello occupe la tête dans le même temps que Jackson. Le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) occupe lui la 3e place à 4 secondes.

Deux Belges sont au départ avec Van Hoecke et Sasha Weemaes, qui roule aussi pour l'équipe Human Powered Health.

Mardi, la 4e étape mènera le peloton de Bukit Mertajam à Meru Raya sur un parcours de 140,2 km. Cette 27e édition du Tour du Langkawi s'achèvera samedi dans la capitale à Kuala Lumpur.