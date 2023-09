Un championnat de Belgique de biathlon virtuel "pour mettre notre sport en lumière"

"Ces dernières années, nous avons fait beaucoup d'efforts pour développer notre sport en Belgique. Après les débuts de l'équipe masculine aux Jeux d'hiver de 2022 à Pékin, nous avons commencé à travailler avec une équipe féminine", a expliqué Philippe Heck cité dans le communiqué des organisateurs. "L'objectif est de se qualifier pour les prochains Jeux Olympiques d'hiver à Milan-Cortina en 2026. Nous sommes curieux de voir si nous pourrons repérer de nouveaux talents".

L'épreuve (virtuelle) sera constituée d'un sprint court à ski de fond de 240m, suivi de 5 tirs. Ce sprint est suivi d'un sprint final avec éventuellement un passage de ski de fond supplémentaire en guise de pénalité pour les tirs manqués.

Cinq Belges avaient pris part au JO d'hiver de Pékin l'an dernier: Cesar Beauvais, Thierry Langer, Florent Claude, Tom Lahaye-Goffart ainsi que Lotte Lie.

Si des championnats de Belgique de cyclisme ou d'aviron en ligne existent, c'est une première pour le biathlon. Tout le monde peut s'inscrire gratuitement et le parc à thème sportif, lors de sa journée porte-ouvertes, veut "démontrer qu'il est possible d'utiliser la technologie pour inciter à faire du sport et découvrir des talents sportifs inexploités".

D'autres sports pourront être testés le 1er octobre par les participants au Sparkx, qui se définit comme le plus grand d'Europe (3500m2), inauguré en mai. "Avec les premiers championnats de Belgique de biathlon virtuel, Sparkx souhaite sensibiliser les Belges à l'exercice physique et, par la même occasion, mettre en lumière un sport moins connu mais solide comme le biathlon".