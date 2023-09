Un volcan entre en éruption dans l'est de l'Indonésie

Le mont Ibu, situé sur l'île d'Halmahera dans la province des Moluques du Nord, a craché des cendres grises en direction du nord-est, d'après l'Agence géologique indonésienne qui précise que l'éruption a duré 96 secondes.

L'agence a pressé les riverains et les visiteurs de rester en dehors d'un rayon de deux kilomètres autour du cratère et d'une zone de 3,5 kilomètres au nord. Elle leur a aussi conseillé de se protéger les yeux, le nez et la bouche en cas de pluie.

Le mont Ibu est l'un des 130 volcans actifs en Indonésie, un vaste archipel en proie aux secousses telluriques en raison de sa localisation sur la "ceinture de feu" du Pacifique.