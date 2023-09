Conflit au Nagorny Karabakh - Antony Blinken exige du président azerbaïdjanais qu'il protège les civils

"Le secrétaire d'État s'est à nouveau entretenu avec le président Aliev aujourd'hui et a souligné l'urgence de mettre fin aux hostilités, d'assurer la protection inconditionnelle et la liberté de mouvement des civils, et de garantir un accès humanitaire sans entrave au Nagorny Karabakh", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État, Matthew Miller.

Des milliers d'habitants du Nagorny Karabakh cherchent à fuir leur région pour passer en Arménie, une semaine après une offensive de l'Azerbaïdjan dans cette région sécessionniste du Caucase majoritairement peuplée d'Arméniens.

L'Azerbaïdjan a ouvert dimanche la seule route menant de cette région à l'Arménie, quatre jours après la capitulation des séparatistes et un accord de cessez-le-feu qui place le Nagorny Karabakh sous le contrôle de Bakou.

Au cours de leur entretien téléphonique, le président Aliev "a déclaré qu'il n'y aurait pas d'autre action militaire et nous attendons de lui qu'il s'y tienne", a encore indiqué le porte-parole lors d'un point presse.

"Il a également déclaré qu'il accepterait une mission d'observation et nous attendons de lui qu'il s'y tienne", a-t-il ajouté.

Plusieurs pays dont les États-Unis se sont dits favorables à l'envoi d'une mission internationale au Nagorny Karabakh dont les contours restent cependant à dessiner.

Antony Blinken s'est aussi entretenu ces derniers jours avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian.

Les États-Unis ont mené trois sessions de pourparlers de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le but d'apaiser les tensions dans le Nagorny Karabakh, sans succès.