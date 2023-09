Conflit au Nagorny Karabakh - L'UE fournit 5 millions d'euros d'aide humanitaire en Arménie et au Haut-Karabakh

"L'escalade du conflit et le cessez-le-feu qui a suivi vont probablement déclencher un exode de personnes du Haut-Karabakh vers l'Arménie, quelque 13.500 réfugiés ayant déjà franchi la frontière. Dans le même temps, une importante pénurie alimentaire et un manque d'accès à l'électricité et à l'eau sont enregistrés dans l'enclave du Haut-Karabakh", rappelle la Commission dans un communiqué.