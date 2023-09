Euro de baseball - Battus par Israël, les Red Hawks vont devoir lutter pour se maintenir au sein de l'élite

L'équipe nationale belge avait perdu ses deux autres rencontres: dimanche face à l'Allemagne (15-4) et lundi contre la Suisse (7-2). Elle termine quatrième de son groupe et devra désormais disputer les rencontres de classement pour les places de 9 à 16. Il lui faudra éviter de terminer à l'une des trois dernières places qui sont synonymes de relégation au 2e niveau européen (Qualifier B).

Les joueurs du coach Paco Garcia ont bien débuté cette fois puisqu'ils ont d'emblée inscrit deux runs grâce à Lucas Rizzi et Drew Janssen (0-2). Mais les vice-champions d'Europe ont riposté dès le premier inning en alignant trois runs (3-2). Israël a insisté dans les deux innings suivants ajoutant 4 et 2 runs pour mener 9-2. Sam Boersmans a marqué le 3e point belge dans le 4e inning (9-3). Dans le 7e inning, les Israéliens ont encore trouvé l'ouverture à deux reprises (11-3). Les Hawks ont inscrit un run dans le 8e inning par Janssen (11-4). Dans l'ultime manche, la Belgique a connu un superbe sursaut d'orgueil. Coup sur coup, Julien Muyldermans, Yves Poesmans, Benjamin Goffaux et Rizzi ont fait le tour des bases et réduit l'écart sensiblement (11-8).

Au classement, avant le match entre la Suisse et l'Allemagne qui se joue en fin de journée, la Belgique est 4e avec trois défaites derrière l'Allemagne (2 v., 2 matchs), Israël (2 victoires, 3 m.) et la Suisse (1 v., 2 m.).

Les deux premiers des quatre groupes se qualifient pour les quarts de finale. Les autres jouent les rencontres de classement.

La Belgique avait terminé 8e de l'Euro 2021, en Italie, remporté par les Pays-Bas.