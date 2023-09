Jupiler Pro League - La Pro League présente son plan d'action "Football & Social Responsibility"

Ces piliers - l'inclusion, l'égalité, l'accessibilité, le bien-être et la santé, ainsi que la durabilité écologique - ont été étudiés par des agences externes. Au cours de la présentation, des acteurs du monde du football - hommes politiques, Community Officers des clubs et responsables d'organisations de défense des droits - ont partagé expériences et pratiques.

Parce que le football est un reflet de la société, il a la possibilité et, en fait, le devoir de jouer un rôle positif dans la société. C'est la première fois que la Pro League élabore un plan d'action de ce type. "Le football a une grande responsabilité en raison de l'impact qu'il a sur la société. Nous devons exploiter ce pouvoir", a déclaré le CEO de la Pro League Lorin Parys.

Dans son plan d'action, la Pro League assume le rôle social dans tous les domaines qui découle de la portée du sport en Belgique. Qu'il s'agisse de l'accessibilité au stade, de la possibilité pour chacun de profiter du football sous toutes ses formes ou du travail social avec les groupes défavorisés.

Dans le même temps, elle souhaite travailler sur la durabilité : les émissions de CO2 doivent être réduites et des matériaux plus durables doivent être utilisés.

Des indicateurs et des objectifs ont été mis en place pour chaque pilier. Cela doit permettre à la Pro League et au monde extérieur d'évaluer la politique menée. "Nous nous sommes rendus responsables de cette manière. Si nous ne faisons pas assez bien notre travail dans les années à venir, cela se verra", a déclaré Lorin Parys.