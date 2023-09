Jupiler Pro League - La Pro League veut une conférence interministérielle sur le football professionnel

Lors de la discussion finale de la présentation du plan d'action "Football & Social Responsibility", mardi, à Gentbrugge, le CEO a fait remarquer qu'il est difficile en Belgique d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que couvre le football. De même, il est également difficile d'obtenir une vision globale de la part d'un gouvernement, raison pour laquelle la Pro League a élaboré son plan d'action. "Nous avons des liens avec presque chaque domaine d'activité et nous sommes en contact avec presque tous les niveaux politiques, du local au fédéral. Personne n'a de vision globale", a-t-il déclaré.

Au cours d'une telle conférence interministérielle, les consultations et formulations des politiques pourraient être formulées plus rapidement. Caroline Gennez (Vooruit), ministre fédérale de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes, était présente lors de la table ronde et a apprécié la proposition de M. Parys : "Nous devons nous débarrasser des barrières". Pour elle, il serait bon d'étendre le contrat social proposé pour le football professionnel à l'Union belge (URBSFA) et aux ailes régionales des amateurs (ACFF et Voetbal Vlaanderen).