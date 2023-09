Jupiler Pro League - Le président de la Pro League sollicite la tenue d'une conférence interministérielle

"Nous avons des liens avec presque tous les secteurs de décision et nous interagissons avec presque tous les niveaux politiques, du local au fédéral. Mais personne ne garde un œil sur la situation globale", a-t-il affirmé.

Une telle conférence interministérielle permettrait d'accélérer la consultation et la formulation d'objectifs politiques. Caroline Gennez (Vooruit), ministre fédérale de la Coopération au développement et de la Politique des grandes villes, était présente lors de la table ronde et a estimé que la proposition de M. Parys était une bonne idée. "Nous devons nous débarrasser des barrières", a-t-elle dit. Pour Caroline Gennez, il semble judicieux d'étendre le contrat social proposé pour le football professionnel à la Fédération nationale et aux ailes régionales.